Come suona Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan nel primo trailer di A Complete Unknown

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Quanto le aspettavamo! Finalmente sono arrivate le prime immagini dineidi Bobnel nuovo film A. Annunciato quattro anni fa, il progetto è guidato da James Mangold, un autore non nuovo ai biopic musical (suo Walk the Line - Quando l'amore brucia l'anima sull'ascesa musicale di Johnny Cash). Il lungometraggio si concentrerà sul punto di svolta nella vita di Bob. la fase “dei primi anni '60 , quando a 19 anni con 16 dollari in tasca si reca a New York per incontrare Woody Guthrie una leggenda del folk in ospedale in fin di vita per una malattia nervosa",ha spiegato Mangold al podcast Happy Sad Confused , prima di aggiungere che Bobin questa occasione incontra Pete Seeger, un'altra leggenda della musica folk, che "èun figlio per Woody” e lo introduce in questo mondo, dove incontrerà in particolare Joan Baez.