Cesenatico rientra il divieto di balneazione | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 – Dovrebbere domani, giovedì 25 luglio, iltemporaneo diemesso oggi dal Comune di, per l’intero tratto a nord della spiaggia di, quindi Ponente e Zadina, per un tratto di due chilometri. Il provvedimento è stato assunto dopo l’esito delle analisi effettuate il giorno prima da Arpae su tre campioni, che avevano rilevato uno sforamento dei valori del batterio Escherichia coli. È un fatto anomalo, specie in assenza di precipitazioni e quindi di apporti di acqua dal canale, sul quale i tecnici comunali e dell’Ausl intendono compiere delle indagini per appurare le cause del fenomeno.