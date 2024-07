Bob Dylan | ecco il primo trailer con Timothée Chalamet

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024)ildi, nella bellissima interpretazione di Bobnel biopic A Complete Unknown, diretto da James Mangold e interpretato con Elle Fanning ed Edward Norton. Si tratta ancora di un teaser, ilvero e proprio arriverà più avanti, almeno più a ridosso dell’uscita del film in Inghilterra, a inizio 2025. Ci si può però già fare un’idea dell’atmosfera che si respirerà: la canzone scelta è “A Hard Rain’s A-Gonna Fall” (1963), per la cronaca. Bobil, trama del biopic Nelcammina per le strade di Manhattan, passando davanti ai luoghi iconici frequentati da, come il Cafe Wha? e l’Hotel Chelsea.