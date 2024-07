Addio Gaetano due club sulle sue tracce | spunta un retroscena sulla formula

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il futuro del centrocampista di origini campane è ormai segnato. Il giocatore lascerà Napoli e resterà in serie A. Dopo diverse stagioni in cui il suo futuro è stato nel limbo tra panchina e addii in prestito il Napoli sembra aver preso la decisione definitiva riguardo Gianluca. Il centrocampista di origini campane ha preso parte al ritiro di Dimaro con la formazione di Antonio Conte ed ha segnato anche un gol nel primo test amichevole contro l’Anaune. Nonostante ciò il futuro del giocatore è segnato. Il Napoli cederà Gianlucain questa sessione di calciomercato estivo e lo farà a titolo definitivo. Si parla di un prezzo di circa 10 milioni di euro e il giocatore diràufficialmente a Napoli nei prossimi giorni. Calciomercato Napoli, è sfida a due perpiace particolarmente a Cagliari e Parma con i sardi al momento favoriti.