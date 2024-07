A che ora Berrettini-Moreno De Alboran quarti ATP Kitzbuehel | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Matteoaffronterà lo statunitense NicolasDeaidi finale del torneo ATP 250 di. Dopo aver liquidato il russo Pavel Kotov e il cileno Alejandro Tabilo, il tennista italiano se la dovrà vedere contro lo statunitense in un testa a testa inedito: non ci sono precedenti tra i due giocatori, sebbene entrambi siano professionisti da diverso tempo. Si fronteggiano il numero 50 e il numero 143 del ranking ATP. L’appuntamento è per giovedì 25 luglio, sarà il secondo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.00 e non inizierà prima delle ore 12.30. Ildi giornata sarà aperto dal confronto tra il brasiliano Seyboth Wild e il tedesco Hanfmann.