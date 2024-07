Wta Praga 2024 | programma orari e ordine di gioco mercoledì 24 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Il, glie l’didel Wta 250 di, torneo di scena sul cemento outdoor ceco, in riferimento alla giornata di24. La diciannovenne Linda Noskova, testa di serie numero 1 del seeding, tornerà sul Centrale casalingo per affrontare la tedesca Ella Seidel, in occasione dei quarti di finale del torneo di riferimento; la giovane ceca ha già superato una teutonica in occasione del turno precedente, sebbene Eva Lys abbia alzato bandiera bianca all’alba del secondo set per problemi fisici. Di seguito il prospetto completo dei match.WTA(24) CENTER COURT dalle ore 10.00 – (6) Frech vs (3) Kalinina a seguire – (4) Linette vs (5) Tomova a seguire – Selekhmeteva vs Samson a seguire – (1) Noskova vs Seidel Wtadi24SportFace.