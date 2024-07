Visite oculistiche anche dall’ottico rivolta dei medici in Lombardia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 23 luglio 2024) Se veramente insi autorizzeranno lemediche nei negozi di ottica o nelle farmacie, “chiameremo la polizia”. La non velata minaccia arriva dall’Ordine deie degli odontoiatri di Milano che, “dopo un Consiglio convocato oggi d’urgenza”, offre “non solo tutta la solidarietà aioculisti, dopo aver letto la loro lettera in cui si contesta – giustamente – il contenuto delle proposte presentate in Consiglio regionale, masupporto legale e costituendosi parte civile. Su questo l’Ordine deinon farà sconti a nessuno, bloccando le attività illegali e chiamando le forze dell’Ordine”.