Tumori | per la prima volta al via lo screening per il cancro prostata

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 23 luglio 2024), è finalmente arrivato il momento tanto atteso: al via per lain Italia, loper ilLa Lombardia si posiziona all’avanguardia nella lotta contro il tumore alla, inaugurando un programma digratuito destinato a diventare un punto di riferimento su scala nazionale. Grazie all’iniziativa promossa dalla Regione, a partire dal prossimo mese di novembre, i cittadini maschi con 50 anni d’età avranno la possibilità di sottoporsi gratuitamente all’esame del Psa (Antigene Prostatico Specifico), primo passo fondamentale per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore alla. Nuova campagna per la prevenzione del tumore alla-Ansa-Notizie.comLa decisione della Giunta regionale lombarda, guidata dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso, segna un importante traguardo nel campo della prevenzione oncologica.