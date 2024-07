TS – Alisha Lehmann conquista la Juve E non è l’unica a sorprendere…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 23 luglio 2024) 2024-07-23 19:55:57 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Benvenuti nell’intenso mondo di Max Canzi. Intenso. Questo l’aggettivo che il nuovo tecnico bianconero aveva usato durante la sua presentazione abbinandolo sia alla parola “allenamenti” sia a “gioco” sia a “lavoro fisico”. Elenco al quale potremmo ora aggiungere anche la parola “calendario” visto che da domenica e per tutta la settimana il programma prevede doppia seduta. Dopo soli tre giorni di stop per chi è stata in Nazionale. Compresa, inutile negare che ci fosse grande curiosità per il suo impatto in campo e nello spogliatoio. La giocatrice più “mediatica” della storia delle Women e, in generale, della storia della Serie A femminile, protagonista del doppio colpo dell’estate che porterà a Torino anche il fidanzato Douglas Luiz.