Textron Aviation al Farnborough International Airshow 2024 mostra i velivoli da addestramento multimotore per equipaggi militari di prossima generazione

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 23 luglio 2024) WICHITA, Kan.–(BUSINESS WIRE)– Questo velivolo all’avanguardia, per l’degli, è stato selezionato nel 2023 dopo un bando pubblico per la modernizzazione dell’deglidell’aeronautica militare del programma Sistema didella Marina degli Stati Uniti d’America (METS). Le consegne a supporto dei 64METS, commissionate dal Naval Air Systems Command (NAVAIR), inizieranno il 22 aprile. Il 29 maggio, in occasione della fiera annuale dell’Associazione canadese delle industrie della difesa e della sicurezza (CANSEC), il Canada ha annunciato che acquisterà il Beechcraft King Air 260 per la Royal Canadian Air Force (RCAF), a sostegno del programma di difesa e sicurezza. Programma canadese Future Aircrew Training (FAcT).