LIVE Berrettini-Kotov 6-6 ATP Kitzbuehel 2024 in DIRETTA | il tiebreak deciderà il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-VAN ASSCHE DALLE 16.30 LADI DARDERI-AJDUKOVIC NON PRIMA DELLE 21.00 4-4 Servizio e dritto in contropiede a bersaglio per l’italiano. 4-3. Servizio e dritto a segno per il russo. 3-3 Con uno scatto felino il russo disinnesca la smorzata dell’azzurro. 3-2. Gran difesa di, che raccoglie l’errore di rovescio dell’avversario. 3-1. Prima esterna vincente del romano. 2-1. Regalo del moscovita, che manda out un comodo dritto in avanzamento. 1-1 Scambio vissuto sulla diagonale del dritto chiuso dalla stecca di Matteo. 1-0. Decolla il rovescio lungolinea del russo. 6-6 Game. Servizio e dritto a segno per il numero 62 ATP.time! 40-0 Non si giocaEnnesimo servizio vincente. 30-0 Altra gran prima del moscovita.