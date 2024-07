L’inferno nel carcere di Sollicciano Perde la figlia e resta ancora dentro Un altro ostacolo per Boschra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) FIRENZE Non vedela fine del tunnelMejri, la detenuta marocchina che ha scoperto di essere incinta dopo il suo ingresso ae durante la sua permanenza inha perso lache portava in grembo. Il suo legale, Samuele Zucchini, non hala disponibilità di una sistemazione promessa da una cooperativa sociale, condizione necessaria per presentare una nuova istanza al giudice. Gli assistenti sociali che seguono il caso non hannofatto visita alla detenuta. Ed il fatto che la donna si trovi in custodia cautelare, e non in regime di detenzione definitiva, complica la già non facile operazione. Tuttavia, potrebbe esserci una parrocchia con una sistemazione più adatta alla situazione. Ma anche questa strada non è in discesa.