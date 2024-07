Lady Gaga ecco il trailer di Joker | Folie à Deux e la data d’uscita

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 23 luglio 2024) A due anni dal primo annuncio, finalmente abbiamo un nuovodi, nuovo film con. Se nella pellicola Joacquin Phoenix è, la Germanotta è Harley Quinn.il nuovoOnly in theaters October 4. pic.twitter.com/LKMY4KclGT —(@) July 23, 2024, le parole del direttore della fotografia Lawrence Sher. “è stata bravissima, sul set diera davvero un’altra. In scena non mi ricordava affatto, perché era sempre nel personaggio. Non conoscevo Stefani e, stranamente, mi sembrava di non averla mai incontrata davvero, nemmeno durante la prova trucco e capelli. All’inizio non capivo bene cosa stava accadendo. Credevo mi odiasse o che io non riuscissi a entrare in connessione con lei. Ho proprio pensato ‘ci odiamo a vicenda o sta succedendo qualcosa di strano qui’.