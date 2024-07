Lacrime Egonu ormai è fatta | è scritto lì

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 23 luglio 2024) A Paolaservirà una scorta significativa di kleenex. Inutile ribellarsi:è già praticamente tutto. Dodici squadre, quindici giorni di tempo per salire sul tetto del mondo e per fare incetta di oro. Manca sempre meno,al torneo femminile di pallavolo che si giocherà nell’ambito delle Olimpiadi di Parigi, la cui 33esima edizione si svolgerà dal 28 luglio all’11 agosto. Paolasarà una delle protagoniste di questa edizione dei Giochi (LaPresse) – Ilveggente.itIn campo giocheranno la Nazionale del Paese che ospita la competizione, vale a dire la Francia, le prime cinque classificate, tra le squadre non qualificate, nel FIVB World Rankings aggiornato al 17 giugno e, dulcis in fundo, le prime due classificate di ogni girone del torneo di qualificazione.