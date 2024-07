Juventus Arrivabene | Dovevo andare in tv e dire ‘abbiamo sbagliato a spendere troppo?'

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Maurizio, ex amministratore delegato della, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza in bianconero: “Quando ho iniziato il mio lavoro, nel luglio 2021, ho trovato una situazione pesante per via degli investimenti precedenti. I contratti molto onerosi avevano creato una situazione difficile e la pandemia aveva aumentato i problemi. La strategia della società, iniziata con l’acquisto di Cristiano Ronaldo, era quella entrare in modo duraturo tra le grandi d’Europa, ma il Covid ha complicato le cose. Io ho iniziato a lavorare in silenzio, rimboccandomi le maniche, e facendo un mercato morigerato. Cos’altrofare?in tv eche avevamo? Non oso immaginare la reazione di tifosi e media“. Sul rapporto con Andrea Agnelli, invece: “Ci sentiamo ancora.