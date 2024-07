Endless Love Anticipazioni Puntate dal 29 Luglio al 2 Agosto 2024 | Nihan Cede Al Ricatto Di Emir!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 23 luglio 2024)dal 29al 2sequestra Deniz per convincerea tornare con lui. La ragazza si oppone in tutti i modi ma alla fine è costretta are alprosegue e, nella settimana dal 29al 2, al centro dell’attenzione ci saràche subirà ancora una volta undi. Questa volta la ragazza sarà determinata a dimostrare di non avere più paura dei ricatti del marito e farà una mossa inaspettata, ma purtroppo poisarà costretta are. Ma prima di vedere che cosa sta per sucre, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? Onder perde la vita a causa di un infarto dopo aver visto il corpo senza vita di suo figlio Ozan.