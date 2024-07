Eminem ha interrotto il primato di Swift primo nella classifica Billboard 200

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 luglio 2024)ildi, arrivando in prima posizione200 con il suo nuovo disco intitolato The Death of Slim Shady (Coup de Grâce). “Il regno storico di giunge al termine mentre Eminem dice addio a Slim Shady”, si legge sul magazinenell’analisi delladegli album. 25 anni dopo l’iconico “The Slim Shady LP”, il nuovo album di Eminem “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)” debutta direttamente al 1° posto della popolareamericana degli album200. Si tratta della 11esima numero 1 dell’artistamedesimaed è il debutto più alto negli USA per un disco rap quest’anno.Eminem ha fatto una sorprendente apparizione a Londra durante un evento promozionale lo scorso 18 luglio assieme ai vecchi collaboratori e mentori Snoop Dogg e Dr Dre.