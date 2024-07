DeLorean la macchina di Ritorno al Futuro in esposizione al Capua Film Fest

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 23 luglio 2024), ladel tempo al “”. Appuntamento il 25 luglio per un viaggiospettacolare. Giovedì sera sarà la volta della proiezione di uno dei must del cinema mondiale,ale per l’occasione, nei Giardini dello Sperone, sarà inla miticache può viaggiare nel tempo. Nella trilogia di “al”, prodotta da Steven Spielberg e diretta da Robert Zemeckis, laDMC-12 è l’auto per andarsene a spasso nel tempo, utilizzato da Emmett “Doc” Brown (Christopher Lloyd) e Marty McFly (Michael J. Fox) per viaggiare attraverso la storia della loro cittadina, Hill Valley, città della fantasia situata nella California settentrionale.