Conte ha deciso | un difensore verso l’addio

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 23 luglio 2024) Il tecnico del Napoli, Antonio, ha individuato il primo esubero della rosa. Tuttosport svela il retroscena sul calciomercato azzurro.rivoluziona la difesa: il primo esubero è già stato individuato NAPOLI – Antonionon perde tempo. Il nuovo tecnico del Napoli ha già le idee chiare su chi non rientra nei suoi piani per la prossima stagione. Secondo Tuttosport, unazzurro sarebbe il primo nome sulla lista dei partenti. Con il ritiro di Dimaro appena concluso,si prepara a valutare la rosa a Castel di Sangro. Ma il tecnico salentino sembra aver già preso una decisione importante per il reparto difensivo. Tuttosport rivela: “Sul mercato c’è ancora tanto da fare per il ds Manna, perché il Napoli ha bisogno di sfoltire l’organico al più presto. Il primo ‘taglio’ è unche non rientra nei piani tattici di”.