Concordato fiscale Chiara Saraceno a La7 | Un regalo agli evasori cristallizza le disuguaglianze tra lavoratori autonomi e dipendenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) “Ilè indubbiamente un favore, in particolare conviene ai grandi. Così non va bene, è un paese troppo ingiusto, soprattutto quando vediamo quanti bisogni insoddisfatti ci sono per i cittadini”. Sono le parole pronunciate a L’aria che tira (La7) dalla sociologa, honorary fellow presso il Collegio Carlo Alberto di Torino, ex presidente della Commissione d’indagine sulla povertà e sull’esclusione sociale, già presidente del comitato scientifico per la valutazione del reddito di cittadinanza. Il tema affrontato è ilintrodotto dal governo Meloni, un accordo tra fisco eperché in un biennio vengano pagate le tasse non in base ai guadagni ma secondo un quantum preventivato dall’Agenzia delle entrate, così si ha la certezza di non ricevere controlli.