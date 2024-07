Comune e futuro è allarme | No ai 224mila euro di tagli Spesa sociale penalizzata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024)consistenti, che per Legnano possono essere quantificati inper il 2024 e che superano il milione 128milase calcolati nell’arco dei cinque anni: per questo motivo anche il sindaco di Legnano Lorenzo Radice è fra gli oltre duecento primi cittadini della Lombardia firmatari della lettera inviata questa settimana ai ministri dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e dell’Interno Matteo Piantedosi per dire no aidelle risorse ai Comuni previste nello schema di decreto ministeriale,che sono quantificabili per i Comuni della Lombardia in 47 milioni diper il solo 2024 e in 200 milioni diper il quinquennio 2024 – 2028.