Cantù controlli della polizia in piazza Garibaldi | un arresto per spaccio

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 – Servizio straordinario di controllo del territorio ieri seratra i Comuni die Capiago Intimiano, sfociato in une nell’identificazione di 150 persone, oltre al controllo di 24 autoveicoli e alcuni locali pubblici. Le pattuglie - in particolare dell’Ufficio di Gabinetto,Squadra Mobile di Como, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di Milano eLocale di Capiago Intimiano – erano presenti sia in centro che nelle periferie. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla zona die ai locali più frequentati: qui è stato notato un canturino di 29 anni, con precedenti penali specifici, monitorato dai poliziottiSquadra Mobile che lo hanno arrestato in flagranza dopo alcune cessioni di droga avvenuta vicino a un locale.