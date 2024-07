Amianto sull’edificio di via Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) La possibile presenza dinella copertura dello stabile di via, oggi sede di alcune associazioni e a non troppa distanza dal polo scolastico in costruzione, scatena il botta e risposta tra il capogruppo di Vola, Riformisti, Ancora per Falconara Marco Baldassini e la giunta. "Se fosse confermato sarebbe pericoloso far nascere la cittadella nelle immediate vicinanze", l’accusa. "Quel tetto è costantemente monitorato, con verifiche biennali come previsto per legge", la replica. Contattato nei giorni scorsi da alcuni residenti, Baldassini aveva incalzato: "L’amministrazione è al corrente della situazione? E se confermata la presenza del materiale nocivo ha intenzione di farlo rimuovere?", si era domandato il consigliere di opposizione, chiedendo se anni fa fosse stata eseguita "una mappatura della presenza dinel territorio" e il punto sulle bonifiche.