Yuasa ora l’ultimo acquisto Romiti | Stiamo chiudendo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Con l’ufficialità dei calendari e la tre giorni di volmeymercato si è chiusa un’estate molto intensa per laBattery che a Bologna ha ricevuto anche premi importanti. Non solo quello per il successo nella scorsa Serie A2 direttamente dalle mani del presidente Righi a quelle del presidente Rossanoma anche il premio quale miglior allenatore dello scorso campionato di A2 conquistato da coach Massimoliano Ortenzi, votato proprio dai colleghi del medesimo campionato. E questo è il riconoscimento migliore più bello perché arrivato proprio dai colleghi che hanno riconosciuto lo straordinario cammino dellama soprattutto l’enorme lavoro dello staff tecnico. Ma a Bologna sono stati anche giorni molto intenso legati al volleymercato.