Usa 2024 boom di donazioni per i democratici Harris | Batterò Trump Il tycoon attacca | Biden è stato il peggiore della storia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 22 luglio 2024) Kamalaha accettato l’investitura di Joedopo che il presidente ha annunciato il suo ritiro dalla corsa per le prossime elezioni americane, appoggiando così la sua numero due per la nomination. “Sono onorata, mi guadagnerò la nomination e”, ha assicuratoin un post. Subito sono arrivati gli endorsement di importanticome i Clinton, mentre pesa il silenzio di Obama e Pelosi. “Questi non sono tempi normali e queste non saranno elezioni normali. Ma questa è la nostra America. E io ho bisogno di voi in questa battaglia”, ha affermatoin uno dei suoi primi messaggi di raccolta fondi. E la risposta è stata subito forte con undiper iche hanno raccolto in poche ore 46,7 milioni di dollari. L’ipotesi, caldeggiata anche da Obama, è di fare delle rapide primarie per decretare ufficialmente il candidato in casa dem.