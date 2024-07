Team USA-Germania oggi in tv | canale orario e diretta streaming amichevole 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024)USA sfiderà inlaa pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi, in cui dodici squadre si contenderanno le medaglie nelmaschile. I ragazzi di coach Kerr saranno favoriti, e non potrebbe essere altrimenti, ma vanno anche alla ricerca di sensazioni positive dopo aver rischiato la sconfitta pochi giorni fa contro il Sud Sudan. Un canestro di LeBron James a pochi secondi dallo scadere ha salvato gli americani, determinati a riscattarsi ed approcciare nel migliore dei modi l’appuntamento olimpico. La palla a due è fissata alle ore 21:00 italiane di lunedì 22 luglio a Londra. Di seguito, le informazioni per seguire inUSA-. IL REGOLAMENTO: ECCO CHI VA A PARIGIE TV – La partita traUSA esarà visibile inper gli abbonati su Sky Sport NBA (209) e insu SkyGo e NOW.