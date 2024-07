Sociale | dal Comune la Carta Spesa 2024 per i nuclei familiari con basso reddito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Pisa, 22 luglio– Ildi Pisa interviene per il secondo anno con un contributomirato ad ampliare la platea di destinatari dellaacquisti solidale introdotta dal Governo. La Giunta comunale ha approvato nell’ultima seduta la creazione della “”. Il contributo, una tantum, verrà emesso per l’acquisto di beni alimentari e di carburante e sarà destinato alle famiglie residenti a Pisa con un nucleo composto da 1 o 2 persone e Isee inferiore a 15mila euro. “Anche per il– spiega l’assessore alle Politiche Sociali Giovanna Bonanno – abbiamo voluto offrire un ulteriore contributo a sostegno delle famiglie in condizione di bisogno residenti nel nostro territorio. Il contributo specifico stanziato dalintegra la misura nazionale rivolta solo acomposti da almeno tre persone.