Rogo in un palazzo | salvata anziana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un incendio ieri intorno alle 13 è divampato all’ultimo piano di una palazzina Acer in via Gatti Casazza. Un guasto al condizionatore portatile sarebbe all’origine delin un appartamento del quartiere Barco. Le fiamme sono partite da un alloggio in cui vive un’sola e secondo i primi accertamenti sono scaturite da un “Pinguino” andato a fuoco molto probabilmente per un cortocircuito. A dare l’allarme è stata una vicina di casa che, avvertendo l’odore di fumo, ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ferrara, la polizia di Stato, la polizia locale e il 118 con un’ambulanza. I soccorritori hanno forzato la porta dell’abitazione e portato in salvo l’, che fortunatamente non è rimasta ferita. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme ma tre appartamenti sono stati dichiarati al momento inagibili.