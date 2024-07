Perugia nomine in ospedale Scelti i 25 nuovi caposala Guideranno infermieri e tecnici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ora c’è l’ufficialità. Giuseppe De Filippis ieri ha firmato la delibera che approva la graduatoria finale dei vincitori dell’avviso pubblico interno, per titoli e colloquio, per il conferimento degli incarichi di coordinamento (ex-) del personalestico e tecnico dell’area del comparto sanitario. Sono 25 i vincitori interni che andranno a coordinare gliin servizio nelle strutture sanitarie (50 reparti e 15 servizi) dell’di. A questi si aggiungono i 40 coordinatori sanitari già rinnovati nel mese di giugno. In totale sono 65 gli incarichi di coordinamento assegnati per l’area comparto sanitario del SITRO (Serviziostico Tecnico sanitario Riabilitativo ed Ostetrico) in base al nuovo assetto organizzativo in vigore da giugno contro i 113 presenti nella precedente organizzazione.