Pensioni anticipate rispunta Quota 41 La Lega torna alla carica | braccio di ferro con FI e FdI

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 luglio 2024 – Messo in cascina il decreto "Salva casa", Matteo Salvini si appresta a riaprire nella maggioranza un’altra partita che per laè sempre stata una bandiera, anche se fino a oggi con scarsi successi. Ci riferiamo allelegge Fornero, considerata dal Carroccio la bestia nera da abbattere. Un obiettivo lontano dall’essere raggiunto. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti,Tant’è che il leader della Cgil, Maurizio Landini, ha buon gioco a puntare l’indice: questo governo ha finito per peggiorare la riforma Fornero. Il leader di Via Bellerio sembra non essersi arreso ai vincoli di bilancio che hanno impedito di rimettere mano al cantiere previdenza. "Stiamo lavorando – avvisa – sul temaper agevolare chi non ce la fa più".