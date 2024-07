Omicidio di Stefania Rota il cugino Ivano Perico condannato a 15 anni e 8 mesi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Mapello. Quindicie 8. È la condanna pronunciata dalla presidente della Corte d’Assise di Bergamo Patrizia Ingrascì per, il 62enne che l’11 febbraio 2023 uccise, colpendola con un batticarne, la cugina, sua coetanea. Il cadavere della donna venne ritrovato solamente il 21 aprile, quando i vigili del fuoco e la polizia locale forzarono la porta della sua abitazione di via XI Febbraio, a Mapello, allertati da alcuni conoscenti preoccupati per la sua prolungata assenza. Perè caduta l’aggravante dei motivi abbietti, contestata dalla procura, ed ha così potuto accedere al rito abbreviato, che consente lo sconto di un terzo della pena.