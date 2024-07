Maltempo a Milano e in Lombardia nuova allerta gialla per pioggia e temporali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 –ondata die in. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regioneha diramato un'(ordinaria) perdalle 20 di oggi, lunedì 22 luglio, fino alle 6 del mattino di martedì 23 luglio. Oggi pomeriggio, i rovesci saranno localizzati ma diffusi sulla fascia prealpina e pedemontana, in estensione in tarda serata anche alle Prealpi Occidentali e relativa fascia pedemontana, con possibili fenomeni localmente di moderata o forte intensità. Il flusso in quota da Nord-Ovest presente sulla regione trasporta a Sud dell'arco alpino aria lievemente più fresca.