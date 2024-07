LIVE Inter-Pergolettese 0-0 | inizia la partita amichevole!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024)è la secondaprecampionato per la stagione 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenata da Giovanni Mussa. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.30, si gioca a porte chiuse al BPER Training Centre di Appiano Gentile.0-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 4? Angolo dalla destra, colpo di testa sul primo palo di Bisseck che termina alto. 18.29 Comincia la! In leggero anticipo 18.27 Si sta concludendo il riscaldamento. Come per il Lugano non si gioca con la maglia ufficiale (la prima sarà presentata domani) ma con una da allenamento coi numeri di maglia sul fronte. 18.20 Per Piotr Zielinski c’è il numero 7, mentre Kristjan Asllani mantiene il 21 che aveva già nella passata stagione. 18.