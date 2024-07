Iniziano le Olimpiadi! Orari e sport prima della cerimonia d’apertura | Italia presente solo nel tiro con l’arco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il grande giorno si avvicina. Ledi Parigi 2024 sono ormai alle porte. Il 26 luglio, a partire dalle 19:30, ci sarà ladei Giochi Estivi e le attese non mancano per una rassegna a Cinque Cerchi che attrarrà le attenzioni di tutto il mondoivo e anche di chi distrattamente guarda il contesto citato. Tuttavia, il programma delle gare inizierà. Ci si riferisce ad alcune discipline, a precedere il momento in cui il braciere sarà acceso. Si tratta del calcio maschile e femminile, del rugby a 7,pallamano e delcon. Parliamo, in larga parte, didi squadra dove purtroppo l’non sarà rappresentata. Le attenzioni nostrane saranno rivolte alla competizione degli arcieri.