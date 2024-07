Il principe Filippo coinvolto personalmente nello scandalo Profumo | il suo nome in un documento top secret dell’Fbi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il defuntoè citato in untopsullo. A rivelarlo è stato il Daily Mail. I documenti mostrano come l’FBI fosse stata informata del fatto che il Duca di Edimburgo era” con Christine Keeler e Mandy Rice-Davies, le due donne al centro dellosessuale, che fece poi cadere il governo conservatore di MacMillan. Il promemoria deato sarebbe stato scritto da J. Edgar Hoover, allora direttore. Al centro dellodel 1963 ci fu il segretario di Stato di stato per la guerra, John, protagonista di una relazione sessuale clandestina con la call girl Christine Keeler, a sua volta intima dell’addetto militare russo a Londra, Yevgeny Ivanov.