Grande fallimento | il capo del Secret Service fa mea culpa sull' attentato a Trump

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il recentecontro Donald, a seguito del quale l'ex presidente è rimasto ferito a un orecchio, rappresenta «il piùdegli ultimi decenni» per il servizio segreto statunitense. Lo ha detto la direttrice dell'agenzia, Kimberly Cheatle, durante un'audizione davanti al comitato per il monitoraggio della Camera dei rappresentanti. «Faremo di tutto per garantire che un incidente simile non accada più», ha detto, facendo le sue condoglianze alla famiglia di Corey Comperatore, morto dopo essere stato colpito dai proiettili che il 20enne Thomas Matthew Crooks ha sparato controdurante un comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania. Il servizio segreto statunitense, il giorno dell'contro Donald, ha identificato l'assalitore, il 20enne Thomas Matthew Crooks, come una «persona sospetta», ma non come una «minaccia».