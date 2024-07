Firenze doppio concerto in piazza della Signoria sotto la Loggia dei Lanzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 - Mercoledì 24 e giovedì 25 luglio, alle ore 20.30,appuntamento musicaleladei, in. Protagoniste delle due notti d'estate alla scoperta degli esotismi musicali, la formazione maltese Malta Youth Orchestra, diretta da Michael Laus, e la formazione giovanile cinese Beijing n. 20 High School Orchestra Band, diretta da Gang Wu. Mercoledì 24 luglio, la Malta Youth School aprirà il suocon la pagina titolata Sbuhija di Joseph Sammut, una composizione sacra dai toni meditativi, alla quale si associa la maltese Elegy di Stevan-Joseph Psaila. Quale omaggio all'Italia, l'Orchestra esegue l'Ouverture dal dramma giocoso de L'Italiana in Algeri, del pesarese Gioachino Rossini, per proseguire con una Fantasia sulla celebre folk song inglese Greensleves scritta dal britannico Ralph Vaughan Williams.