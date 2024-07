Disney quali film usciranno al cinema entro fine 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nel corso della tredicesima edizione di ‘Ciné - Giornate di’ di Riccione, sono state presentate in anteprima, a un pubblico di professionisti del settore, molte novità in uscita delle principali case di distribuzione che operano in Italia. Sono stati illustrati anche i titoli inediti di, attesi in estate e in autunno nelle sale del nostro Paese. Ecco un prospetto. ‘Deadpool & Wolverine’ Dal 24 luglio al. Protagonisti deldi Marvel Studios, all’insegna dell’azione e dell’umorismo, sono Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Nel cast ci sono anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. I due anti-eroi dell’universo Marvel si uniscono in un'epica avventura, dando vita a una inedita e anomala collaborazione.