Damiani | I Thuram? Marcus ha qualcosa in più! Inter già a posto

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’agente Oscarha parlato del mercato dell’, nonché dei fratellie Khephren. Sul mercato, nerazzurri già acosì. GIÀ AL TOP – Oscar, su Tmw, ha parlato dei nerazzurri e di come il club campione d’Italia non abbia bisogno di eccessivi rinforzi sul mercato. Al contempo elogia e celebra i due, che giocheranno quest’anno contro tra Beneamata e Juventus: «Partendo dal presupche manca ancora troppo tempo, mi sembra che l’stia bene già di suo e non abbia bisogno di fare tanti acquisti, le altre sono dietro. Al momento non ci sono stati acquisti importanti. Sono tutti e due bravi. L’attaccante hain più. Chi lo ha se lo tiene e se lo gode. Il giovane ha classe ma non grande forza. Può essere una bella sorpresa».