Caso Pierina Paganelli il movente dell’omicidio nell’ultima telefonata ai figli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) “Perchéè morta”. Fatta ora la scoperta che cambia tutto: emerge una brutta verità. Cosa sta succedendo. La tranquilla cittadina di Rimini è stata sconvolta da una tragedia che ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso per mesi: l’omicidio di, 78enne uccisa con 29 coltellate nel garage del suo condominio la notte del 3 ottobre 2023. Dopo una lunga e complessa indagine, la polizia ha finalmente arrestato il presunto colpevole: Louis Dassilva, 34enne senegalese e vicino di casa della vittima. >> Terrore al luna park, la giostra cede mentre gira: diversi feriti. Poi l’assurda scoperta L’arresto è avvenuto all’alba di lunedì 16 luglio 2024, quando la Squadra Mobile di Rimini, diretta dal commissario capo Marco Masia, ha notificato a Dassilva la custodia cautelare in carcere per omicidio volontario pluriaggravato.