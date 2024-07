Atp Umago 2024 | programma orari e ordine di gioco martedì 23 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ile l’didi23per quanto riguarda L’Atp 250 di. Al via i match di primo e secondo turno in Croazia, dunque scende in campo Fabio Fognini, opposto al francese Van Assche, ma anche le sfide Rublev/Carabelli e Darderi/Ajdukovic. Sfida anche tra Maroszan e Monteiro, valida per il secondo turno. Di seguito ilcon gli: GORAN IVANISEVIC STADION Dalle 16:30 – L.Van Assche vs F.Fognini – Primo turno Non prima delle 18:00 – (1) A.Rublev vs L.Ugo Carabelli – Secondo turno Non prima delle 21:00 – (5) L.Darderi vs (SE) D.Ajdukovic – Primo turno STUDENAC ARENA Non prima delle 19:30 – M.Maroszan vs T.Monteiro – Secondo turno COURT 1 Dalle 17:00 – M.Guinard/G.Jacq vs M.Bortolotti/M.Romios Atpdi23SportFace.