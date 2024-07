Vi insegno la felicità | sì alla zona di comfort e alla buona musica no a jogging e gelosie È facile!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Vila, ascoltatemi bene. Vedo tanti grugni attorno a me, non più volti ma grugni. Ora via togliervi il broncio e il cipiglio che vi accompagna dmattinasera. Prima regola, sfatare quel mito idiota che per essere felici bisogna uscire dpropriadi. Basta andare sul dizionario per capirlo subito, mettete il contrario die vi uscirà disagio. E perché dovremmo andarericerca del disagio? Per mettereprova i nostri limiti? I propri limiti meglio non conoscerli, sono antipatici per definizione. Il mio consiglio è vivere ignorando i propri limiti, magari a bordo piscina con un bel drink in mano. Evitate tutto ciò che è estremo, fuggite come la peste le vacanze avventurose, non siete mica Indiana Jones! Cercate sempre il lusso e l’agio più totale.