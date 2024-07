Verstappen rottura totale con la Red Bull dopo il Gp | terremoto in Formula 1

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 21 luglio 2024) Tra Maxe la Redsi è ormai ai ferri corti: il Gp d’Ungheria certifica lain arrivo in1 Dimenticatevi il Maxe la Redche dominavano gare e campionati. Il 2024 sta offrendo tutta un’altra1, con la Mclaren che è riuscita a far volare la proprio monoposto come dimostra la doppietta nel GP d’Ungheria. Una gara d’altri tempi con Piastri a vincere, grazie alla ‘gentile concessione’ di Norris, e un Hamilton capace di conquistare il duecentesimo podio in carriera. Dietro di lui Charles Leclerc, quindi Max, mai così nervoso come sul tracciato magiaro. Il campione del mondo ha dato subito prova del suo momento difficile con la scuderia: alla partenza nel tentativo di superare Norris, finisce fuori pista e dal muretto della Redgli consigliano di restituire la posizione per evitare possibili sanzioni.