Tpl serve un servizio a chiamata Bosi lancia una raccolta di firme

(Di domenica 21 luglio 2024) Prima iniziativa istituzionale pubblica per Primo, per la prima volta dopo tanti anni nei seggi dell’opposizione a Vaiano. Al centro della proposta della lista Civici e democratici per Vaiano il trasporto pubblico locale, privato fino a settembre delle corse del sabato per le frazioni collinari del territorio, Schignano e Sofignano, visto che gli orari del sabato sono stati equiparati a quelli dei festivi: niente autobus la domenica, già da anni, e adesso nessuna corsa neppure il sabato. Problema che ha portato grossi disagi anche a Migliana, visto che la corsa che passa da Schignano ha capolinea nella frazione che ricade nel Comune di Cantagallo, dove lavoratori e adolescenti il sabato son di fatto isolati e costretti ad usare il taxi per riuscire a prendere le coincidenze verso Prato sul fondovalle.