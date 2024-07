Tour de France 2024 | i promossi e bocciati Pogacar monopolizza la scena Ciccone stecca l’obiettivo Bora e AG2R deludono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024)DETadej: altro che promosso, laureato a pienissimi voti con lode. Sei vittorie in questo, terza vittoria in carriera alla Grande Boucle, oltre sei minuti inflitti a Vingegaard ed emozioni e show costanti offerti a tutto il popolo del ciclismo. Uno spettacolo vederlo in bicicletta, uno spot per questo sport e una copertina bellissima offerta al ciclismo. Tadejè tutto questo: sempre più nella leggenda, sempre più nel mito, sempre più grande, sempre più il più grande. Jonas Vingegaard: non promosso, di più. Arrivava a questodecon tantissime incognite, con nessuna corsa sulle gambe dopo il tremendo incidente che l’ha visto protagonista al Giro dei Paesi Baschi. Si è rimesso in bicicletta ed è arrivato secondo, vincendo oltretutto una tappa a Le Lioran in volata su, questo