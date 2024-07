Shrek 5 Data di Uscita Trama e Cast in anteprima

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di domenica 21 luglio 2024) Scritto da Mister Movie ,, l’orco verde burbero che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori nel 2001, sta per tornare con un quinto capitolo. DreamWorks Animations ha recentemente annunciato la tanto attesadi “5“, riportando in vita uno dei franchise d’animazione più iconici di sempre. Il primo film di “” ha dato il via a una serie di successi cinematografici e spin-off che hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura pop. Da allora, il personaggio die il suo fedele amico Ciuchino sono diventati dei veri e propri fenomeni, tanto da influenzare persino celebrità come Al Pacino. Quando Esce “5”, ecco ladiDreamWorks ha fissato ladidi “5” per il 1° luglio 2026. Questo segnerà il ritorno disul grande schermo dopo 16 anni dall’di “Forever After” nel 2010.