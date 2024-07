Sarà uno spettacolo divertente Solfrizzi porta in scena ’Anfitrione’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Emiliodomani all’anfiteatro romano di Ancona (ore 21) perre inl’affascinante, una delle più celebri commedie di Plauto, il più grande commediografo latino. Diretto e interpretato dallo stesso, l’Anfitrione toccherà poi Urbisaglia (il 23, alle 21.15, all’anfiteatro romano) e il Chiostro di Sant’Agostino di Ascoli Piceno (il 24, ore 21.30).giunge al Tau – Teatri Antichi Uniti in un dialogo aperto, tra passato e presente, tra beni e attività culturali inri unici. I tre luoghi fanno parte di un percorso che, su iniziativa di Amat e regione Marche, unisce quindici comuni del territorio. La data di Ancona è sold out. La trama ruota attorno al soldato Anfitrione e al suo servo Sosia, che tornano a casa dopo una lunga campagna militare. Giove, affascinato dalla moglie di Anfitrione decide di assumerne l’aspetto per conquistarla.