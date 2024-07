Napoli Il Mattino | previsto in giornata incontro col Chelsea per Lukaku

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Nellaodierna di domenica 21 luglio è in programma un vertice tra ile ilper parlare del futuro di Romelu. A rivelarlo è Il, che sottolinea come il club partenopeo abbia le idee chiare e sia intenzionato a puntare sull’attaccante belga in vista della prossima stagione. Al momento c’è ancora distanza tre le parti visto che ilchiede 45 milioni, mentre ilnon sembra voler spingersi oltre i 30. Antonio Conte insiste però per avere a disposizione al più prestoe le due società sono al lavoro per far sì che la trattativa vada in porto., IlincolperSportFace.