Meloni evapora proiettano minacce al premier al Festival | uno scandalo politico | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Un caso a Cosenza. Un caso, dato che il contesto è quello deldelle Invasioni, organizzato proprio dal Comune. Già, perché nel contesto della manifestazione ecco che c'era un video, una scritta fluo, proiettata sulla facciata del palazzo della Provincia, che si trova in piazza XV Marzo. Scritta che recitava: "". Insomma, un gentile messaggio, una minaccia, rivolta al. Due parole che hanno fatto insorgere, ovviamente, il centrodestra cosentino. Nicola Caruso di Gioventù Nazionale, infatti, si dice "indignato per la frase offensiva rivolta al presidente del Consiglio", soprattutto perché proposta nel corso di un evento che "era stato concepito, come dichiarato dall'amministrazione comunale durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento, con l'obiettivo di promuovere l'unità tra i cittadini".