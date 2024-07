Matrimonio vippissimo finalmente il ‘Sì’ Nozze da favola tra famosi | sposa bellissima ha sorpreso tutti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 21 luglio 2024) Dopo la proposta super romantica ilda sogno. Il calciatore di serie A e la compagna hanno pronunciato il fatidico sì e si sonoti in una giornata speciale. E già, perché proprio nella giornata di ieri, sabato 20 luglio, sono stati diversi i campioni del mondo dello sport a convolare a. Parliamo del campione della MotoGp Pecco Bagnaia che hato Domizia Castagnini nel duomo di Pesaro. E poi anche Federico Chiesa ha detto sì alla modella Lucia Bramani. Per i due tanti vip alla cerimonia e subito dopo via in Ferrari verso il Castello di Vicarello, location daa Poggi del Sasso nel comune di Cinigiano non per: il costo base è di 140.000 euro. Ma adesso spazio ad un altrovip: parliamo di quello di Paulo Dybala e della compagna Oriana Sabatini. Leggi anche: “Proposta fatta e ha detto sì”.